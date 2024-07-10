Стало відомо, з ким ще Україна підпише угоду щодо безпеки

Підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні анонсував президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції в середу, 10 липня, яку транслювала адміністрація румунського президента.

Йоганніс не уточнив подробиць майбутньої безпекової угоди з Україною, але зазначив, що підписання відбудеться в четвер уранці.

"Таким чином, ми приєднуємося до інших союзників, які підписали цей двосторонній документ з Україною", – додав він.

Підписання двох безпекових угод у Вашингтоні раніше анонсував Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо про укладання домовленості з Люксембургом. Це вже двадцять друга безпекова угода України із союзниками.

Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них – стримані.