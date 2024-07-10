Ракетний удар по Києву 8 липня: у лікарнях залишаються 33 дорослих та 6 дітей

Після російської ракетної атаки на Київ 8 липня у лікарнях залишаються 33 потерпілих дорослих і 6 дітей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо - у важкому стані. Та 6 дітей, госпіталізованих з лікарні Охматдит".

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