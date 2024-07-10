Ракетний удар по Києву 8 липня: у лікарнях залишаються 33 дорослих та 6 дітей
Після російської ракетної атаки на Київ 8 липня у лікарнях залишаються 33 потерпілих дорослих і 6 дітей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"У стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо - у важкому стані. Та 6 дітей, госпіталізованих з лікарні Охматдит".
Що передувало:
- Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучання у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано. За даними столичної влади, 2 людини загинули та 32 дістали поранення.
- Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За даними СБУ, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
- У Повітряних силах ЗСУ також наочно спростували можливість того, щоб по "Охматдиту" могла влучити ракета української ППО. Доказом є скриншот з відео та фото ракети Х-101, а також фото ракети AIM-120, випущеної із ЗРК Nasams.
- Аналітики Bellingcat, а також незалежно від них низка експертів з ядерної зброї та ракетних технологій дійшли висновку, що удар по лікарні "Охматдит" у Києві було завдано російською ракетою Х-101.
- 10 липня помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту.