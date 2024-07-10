Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми: названі терміни

Країни Балтії планують від'єднатися від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми вже на початку 2025 року. Натомість вони синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Литви.

За інформацією відомства, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс та міністр енергетики Естонії Крістен Міхал провели зустріч у Юрмалі.

Вони констатували, що підготовка до синхронізації країн Балтії з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E відбувається відповідно до плану.

"Найближчими тижнями оператори Балтійської системи передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви, - ред.)" , - сказано в повідомленні МЗС.

У відомстві уточнили, що після цього країни Балтії проведуть випробування ізольованої системи та синхронізуються із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.

Що передувало

Нагадаємо, про намір країн Балтії відключитися від загальної енергосистеми з Росією було відомо ще минулого року .

Тоді планувалося, що держави оголосять про рішення не продовжувати контракт із БРЕЛЛ до серпня 2024 року.