Країни Балтії відключаться від спільної з Росією енергосистеми: названі терміни
Країни Балтії планують від'єднатися від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми вже на початку 2025 року. Натомість вони синхронізуються з європейською енергосистемою ENTSO-E, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Литви.
За інформацією відомства, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс та міністр енергетики Естонії Крістен Міхал провели зустріч у Юрмалі.
Вони констатували, що підготовка до синхронізації країн Балтії з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E відбувається відповідно до плану.
"Найближчими тижнями оператори Балтійської системи передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт з БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви, - ред.)", - сказано в повідомленні МЗС.
У відомстві уточнили, що після цього країни Балтії проведуть випробування ізольованої системи та синхронізуються із мережами континентальної Європи у лютому 2025 року.
Що передувало
Нагадаємо, про намір країн Балтії відключитися від загальної енергосистеми з Росією було відомо ще минулого року .
Тоді планувалося, що держави оголосять про рішення не продовжувати контракт із БРЕЛЛ до серпня 2024 року.