Польща не збиватиме російські ракети без рішення НАТО – міністр оборони

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО, повідомляє Європейська правда.

Такий коментар він надав "Польському радіо".

Косіняк-Камиш зазначив, що Україна тривалий час висловлювала сподівання на участь Польщі у захисті її повітряного простору, але Варшава не буде одноосібно ухвалювати відповідні рішення.

"Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення", – додав він.

Польський міністр додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території Республіки. Тоді це наше рішення", – зазначив Косіняк-Камиш.

Цього тижня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.

Український президент Володимир Зеленський раніше висловлював нерозуміння, чому західні союзники-члени НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль, натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення Альянсу у війну з РФ.