ЗМІ: У НАТО визнали, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства

Країни НАТО визнали, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в Альянсі. І це формулювання увійшло в остаточний проект спільної заяви Вашингтонського саміту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Як розповідає The Guardian, за даними анонімних джерел AFP, у підсумковій декларації саміту НАТО країни погодяться підтримати Україну на "її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Видання зазначило, що декларація також повторить попередні формулювання про те, що Україна отримає офіційне запрошення до членства, "коли союзники погодяться й умови будуть виконані".

Саміт НАТО

Нагадаємо, що цього тижня в Вашингтоні проходить саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України в Альянсі.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту, але очікує побачити "щось схоже на запрошення".

Водночас польський президент Анджей Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті.

Тим часом, за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.