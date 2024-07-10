Зеленський: Британія дозволила використовувати Storm Shadow для ударів по території РФ

Британія дозволила використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових обʼєктах на території Російської Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява українського президента Володимира Зеленського.

Сьогодні Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Дякую за усі військові та фінансові пакети для нашої держави. Вранці я прочитав про дозвіл на використання ракет Storm Shadow по військових обʼєктах на території РФ. І сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення", - повідомив президент

Британія дозволила удари по РФ

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, що лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Британії лише цього місяця.