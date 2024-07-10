Ексголову Верховного суду Князєва виявили недалеко від кордону – джерело

Ексголову Верховного суду Владислава Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

"Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК".

Солотвино на Гугл-карті

Що передувало: В січні 2024 року колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.

Передісторія: