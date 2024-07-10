Ексголову Верховного суду Князєва виявили недалеко від кордону – джерело
Ексголову Верховного суду Владислава Князєва зупинили поблизу села Солотвино на Закарпатті неподалік кордону з Румунією, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.
"Князєва виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князєв зазначив, що прибув з метою відпочинку. В прикордонному підрозділі він зараз не перебуває. Його скеровано за межі прикордонної смуги. Про подію поінформовано поліцію та ТЦК".
Що передувало: В січні 2024 року колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, за якого внесли 18,16 млн грн застави, вийшов із слідчого ізолятора.
Передісторія:
- 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США голову Верховного Суду і адвоката було викрито "на гарячому". Наступного ж дня Пленум Верховного суду висловив недовіру Всеволоду Князєву, він втратив посаду голови ВС.
- ЗМІ повідомляли, що Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго. Пресслужба Жеваго стверджувала, що він не має стосунку до дачі хабара.
- 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили голові Верховного Суду та адвокату про підозру. 3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи "Фінанси і кредит"Костянтину Жеваго. Розслідування стосовно адвоката виділили в окреме кримінальне провадження.