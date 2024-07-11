У Києві найближчими днями світло вимикатимуть у світло-сірій зоні графіків. Це пов'язано зі зростанням дефіциту через спеку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Telegram-бота ДТЕК Київські електромережі.

У компанії нагадали, що по всій Україні найближчими днями очікується спека до +40 градусів. Тому дефіцит збільшується і енергетики повинні застосовувати обмеження для чотирьох груп споживачів одночасно.

"Це призведе до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків. У білій зоні графіка світло буде гарантоване" , - наголосили у ДТЕК.

При цьому, якщо немає світла у білій зоні, у компанії закликали перевіряти можливість локальної аварії у чат-боті.

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні останнім часом фіксується аномальна спека. На цьому тлі споживання електроенергії зростає через використання кондиціонерів.

Сьогодні, 11 липня, Держенергонагляд анонсував перевірку справедливого застосування графіків відключень світла.

За інформацією відомства, є підстави вважати, що частина операторів системи розподілу (обленерго) "не зовсім правильно застосовували графік погодинних відключень".