"Укренерго" оновило графіки відключення світла на п'ятницю 12 липня

У пʼятницю 12 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

"12 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби" , - йдеться у повідомленні.

З 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. У решту годин - три.

При цьому, за повідомлення ДТЕК, у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.

Нагадаємо:

Енергетики розповіли, як працюють черги відключень, хто складає графіки вимкнення світла і відповідає за обмеження та в чому різниця обленерго від "Укренерго".

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.