Пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: у ПФУ пояснили причину

Пенсіонер протягом 10 днів має повідомити органи Пенсійного фонду про факт працевлаштування або звільнення з роботи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить роз’яснення ПФУ.

"Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

Якщо ПФУ з'ясує, що пенсіонер працює, але не повідомив про це, він повинен буде повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Це можна зробити добровільно, але якщо пенсіонер відмовиться, переплату буде утримано примусово з кожної пенсії. За законом, усю пенсію забрати не можна, тому з кожної виплати можуть утримувати до 20%.

ПФУ звертає увагу пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером.

Яким чином повідомити ПФУ про зміну статусу

Про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи ПФУ виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості (наказу або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення, цивільно-правового договору тощо).

Заяву також можна подати і в режимі онлайн - через сайт ПФУ або засобами Порталу Дія з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року в Україні серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб. Середній розмір пенсій в цілому по Україні становив 5 743 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094 гривень.

Пенсіонерам провели індексацію пенсій з 1 березня. Працюючим пенсіонерам провели перерахунок 1 квітня, але підвищені виплати вони отримали у червні. Автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу з 1 квітня відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів.