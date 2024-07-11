Лавров: Якщо Україна вступить до НАТО — зникне або вона, або Альянс

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, "чи Україна зникне, чи зникне НАТО", повідомляє Ділова столиця.

Лаврова цитує ресурс BRICS News.

"Міністр закордонних справ Росії заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, "або Україна зникне, або зникне НАТО" , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у проекті тексту спільного комюніке, який буде ухвалено за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні, шлях України до вступу називають "незворотнім".