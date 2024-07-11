CNN: Росія хотіла вбити директора концерну Rheinmetall, але замах зірвали

США та Німеччина запобігли планам Кремля вбити генерального директора виробника зброї Rheinmetall, який постачає озброєння в Україну, Арміна Паппергера, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили джерела телеканалу CNN.

Так, за їхніми даними, американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував убивство генерального директора потужного німецького виробника зброї Арміна Паппергера.

Про це телеканал повідомляє з посиланням на п'ятьох американських та західних чиновників, знайомих із справою.

За словами цих джерел, замах був одним із серії російських планів убивств керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. План вбивства Арміна Паппергера було найбільш підготовлено.

Коли американці дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера та зірвати плани росіян.

Високопоставлений німецький чиновник підтвердив, що Берліна було попереджено Сполученими Штатами про російські плани.

Паппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим та найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській війні.

Найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що, за словами одного з джерел, знайомого з розвідданими, викликає глибоке занепокоєння в Росії.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати існування російської змови та попередження Німеччини. Але речниця ради Едрієн Вотсон зазначила:

"Посилення підривної кампанії Росії – це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому приділяємо особливу увагу протягом останніх кількох місяців".