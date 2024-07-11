На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, ще 19 поранених

Російські війська за день 11 липня вбили на Донеччині трьох людей, серед них 15-річний хлопчик, поранили ще 19, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької області Вадим Філашкін.

За даними ОВА у Мирнограді росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків. Місто за день обстрілювали двічі.

Також у Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

"У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.

Ще 1 людину росіяни вбили у Сіверську і поранили 1 у Лимані".