ОВА: Росіяни скинули авіабомбу на Вовчанську громаду, є загиблі та поранені

Російська армія 11 липня скинула авіабомбу на Вовчанську громаду, внаслідок цього загинули двоє людей, ще вісім постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог вдарив по с. Білий Колодязь Вовчанської громади. Авіабомба влучила у приватний сектор.

Попередньо: загинули щонайменше двоє цивільних та постраждали ще вісім людей. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники".