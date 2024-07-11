В Україні оголошено повітряну тривогу: росіяни запустили ударні БпЛА та ракети (Оновлено)

Увечері 11 липня російські війська запустили ударні дрони на північні області України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

О 18:47 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини. Пізніше зазначили, що дрони попрямували з Сумщини на Чернігівщину.

О 19:15 стало відомо про ще одну групу ударних БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 19:33 повідомили про рух першої групи БпЛА на північній межі Сумської та Чернігівської областей, західним курсом, також стало відомо про другу групу безпілотників нс півдні Чернігівщини (р-н Прилуки), курс західний; третя група прямує на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку; четверта на півночі Полтавщини, курс на Миргород.

О 20:18 повідомили про крилату ракету з Курської області на Сумщині, курс західний.

О 20:31 повідомили про крилаті ракети з Сумщини на Чернігівщину курс західний та крилату ракету з Чернігівщини на Київщину через Полтавську область.

О 20:35 повітряники уточнили щодо руху БпЛА: декілька груп ударних БпЛА у на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу; декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині у напрямку Броварів; ще БпЛА на сході Черкащини у напрямку Кіровоградської області.