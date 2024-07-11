Байден оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, оголосив про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

На початку зустрічі Байден сказав, що сьогодні "радий оголосити новий пакет військової допомоги Україні".

Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва.

Хоча президент США не навів деталей, агентство АР з посиланням на двох посадовців США повідомило, що йдеться про пакет вартістю 225 мільйонів доларів.

Він містить зенітно-ракетний комплекс Patriot, передання якого США підтвердили раніше. Її передадуть зі складів американської армії, аби прискорити розгортання в Україні.

Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.

Вони також оголосили про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.