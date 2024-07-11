ОВА: Російські війська обстріляли Сумщину, двоє поранених
Російські війська за добу 11 липня 24 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксували 66 вибухів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
Через удар FPV-дронами у Середино-Будській громаді поранені двоє людей, також у громаді зафіксували артобстріл.
У Путивльській громаді росіяни скинули вибуховий пристрій з БпЛА.
У Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 11 вибухів). Також з російського гвинтокрила були пуски ракет типу "НАР" (9 вибухів), артобстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибух).
У Есманьській громаді росіяни скинули 2 міни та завдали удару одним FPV-дроном.
У Юнаківській громаді зафіксували удар одного БпЛА (1 вибух), а також удари дронами (4 вибухи).
У Миропільській громаді були удари FPV-дронами (2 вибухи).
У Хотінській громаді ворог скинув 6 мін. Також був удар 1 БпЛА літакового типу.
У Новослобідській громаді зафіксовано удар 1 FPV-дроном (1 вибух).
У Білопільській громаді здійснили удар 1 FPV-дроном (1 вибух).
У Краснопільській громаді з території РФ були постріли зі стрілецької зброї.