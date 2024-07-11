ЗМІ: В оточенні Байдена вважають, що його шанси перемогти Трампа дорівнюють нулю
В США демократи вважають, що американському президенту Джо Байдену треба відмовитись від участі в виборах, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє NBC News.
Декілька найближчих соратників президента Джо Байдена, включно з трьома людьми, які безпосередньо беруть участь у його переобранні, заявили, що зараз вважають його шанси на перемогу над його опонентом колишнім президентом Дональдом Трампом рівними нулю.
"Йому потрібно вийти... Він ніколи не оговтається від цього", - сказав один із представників кампанії Байдена.
Зауважимо, що вже 2 тижні Байден намагається стабілізувати свою передвиборчу кампанію після фіаско в дебатах наприкінці червня. Зрештою, рішення щодо того, чи залишиться нинішній президент США в перегонах за крісло, залежить від Байдена, і поки що президент наполягав, що він нікуди не піде.
Ми також повідомляли, що днями Байден написав листа демократам про свою участь у виборах.