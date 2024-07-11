Зеленський про удари по РФ: Захід має зняти всі обмеження
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід має зняти усі територіальні обмеження для застосування зброї Збройними Силами України, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Президент Зеленський наголошує, що Україна має завдавати як упереджувальні удари по території Росії, так і удари у відповідь.
"Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень (на удари по території Росії – ЄП), якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас", – пояснив він, висловивши впевненість, що дії ЗСУ на упередження здатні зберегти життя багатьох українців.
Також Зеленський наполягає на праві України уражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на Україну.
"Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", – пояснив він.
Володимир Зеленський додав, що очікує на позитивні рішення з цього приводу.
"Ми отримали добрі сигнали від британського лідера (зустріч з прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася напередодні – ЄП) і ми чекаємо на рішення", – заявив президент.
Генсек НАТО підтримав лідера України.
"Ми маємо пам’ятати, що це загарбницька війна проти України, а право на самооборону також включає право на удари о військових об’єктах на території Росії", – пояснив він.
Раніше повідомлялося, що новий прем’єр Британії не проти ударів британською зброєю по Росії.