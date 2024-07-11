В Україні втретє за добу масштабна тривога: у небі МіГ-31К (Оновлено)

Пізно увечері 11 липня по всій Україні втретє оголосили повітряну тривогу через зліт ракетоносія МіГ-31К, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!"

Оновлено: О 23:18 оголосили відбій тривоги.

Що передувало: У четвер вдень по всій території України на пів години оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Після 17:00 повітряну тривогу оголошували вдруге.