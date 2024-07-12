Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав владу українських міст встановити альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави уряду.

За словами прем'єра, сьогодні він перебуває у Харкові, де ознайомився з роботою одного з енергооб’єктів міста.

На його території було встановлено чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дозволить постачати тепло мешканцям Харкова у разі відсутності електроенергії.

Як зазначив Шмигаль, наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам" , - наголосив прем'єр.

Зокрема, за його словами, для підготовки до опалювального сезону Харківській області уряд у червні виділив додаткові 2,5 млрд гривень

Відключення світла в Україні

Зазначимо, окрім наслідків російських обстрілів, дефіцит в енергосистемі України спричиняють погодні умови. Зокрема, споживання електроенергії зростає через аномальну спеку.

Так, сьогодні, 12 липня, обмеження діють протягом всієї доби, введені три та чотири черги відключень світла.

Також ми повідомляли, що у середині осені в Україні можуть на якийсь час відмовитись від відключень світла для населення. Однак потім ситуація знову ускладниться.