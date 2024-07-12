У Підмосков'ї розбився пасажирський літак: загинув екіпаж

У російському Підмосков'ї розбився пасажирський літак. На борту перебували тільки 3 члени екіпажу - всі вони загинули, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє прокремлівське видання ТАСС, Baza, Mash.

Катастрофа літака Sukhoi Superjet під Коломною сталася під час виконання тестового польоту.

На борту літака перебували три члени екіпажу. Джерела в екстренних службах РФ повідомили, що всі 3 члени екіпажу загинули.

За даними з російських ресурсів у мережі, перед падінням лайнер намагався здійснити посадку. Судячи з даних сервісу Flightradar24, літак літав по колу і виробляв паливо. Під час заходу на третє коло екіпаж подав сигнал лиха.

Попередньо, політ був тестовий, борт обкатували після ремонту - імовірно, з майданчика Луховицького авіаційного заводу. Лайнер належить "Газпром-Авіа".

Літак 2014 року випуску використовувався тільки авіакомпанією "Газпром".