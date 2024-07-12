Росія знову лякає українців підривом дамб у Києві та Каневі

Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Україні в рамках дезінформаційної операції, намагаючись залякати українців загрозою нових терактів, повідомляє Українська правда.

Про це заявляє представниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитують російсбкі ЗМІ, Центр протидії дезінформації.

Захарова заявила, ніби Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, щоб звинуватити Росію.

Цими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. Паралельно в українське суспільство вкидаються наративи про необхідність "миру будь-якою ціною", тобто де-факто капітуляції. Ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки РФ, – наголошують у ЦПД.

"Попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом, у РФ немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби перебувають під посиленою охороною".

Нагадаємо:

Держава-агрессор РФ не визнає причетності до підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Тоді російські окупанти підірвали Каховськугідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю. Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу.