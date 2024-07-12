Графіки висвітлення світла 13 липня: в який час обмеження будуть жорсткішими

Завтра, 13 липня, графіки відключення світла будуть застосовувати ймовірно і в "сірих" зонах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК та "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби" , - пояснили в ДТЕК.

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

В "Укренерго" повідомили, що з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, а у решту годин буде задіяно три черги.

Графіки світла в Україні

Цієї весни через затримку допомоги від США та активні обстріли енергетичних об'єктів росіянами українці знову повернулись до графіків відключення світла.

Нині ситуація погіршилась, адже через аномальну спеку все більше електроенергії використовується для охолодження приміщень.

Зауважимо, що 11 липня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Це перші максимуми цього літа.

Кабмін вже звертався до українців та попросив, щоб вони мінімізували використання кондиціонерів та обмежити використання енергоємних приладів.