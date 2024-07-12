Сирський вніс зміни до курсу підготовки військовослужбовців: що відомо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вніс зміни в курс підготовки військовослужбовців — військові під час підготовки матимуть обов’язковий блок з вивчення норм міжнародного гуманітарного права, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Telegram.

Таке рішення було ухвалене на виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань.

"Це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних Сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності" , – йдеться у повідомленні.

Очікується, що вивчення норм міжнародного гуманітарного права має сприяти підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та в майбутньому їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.