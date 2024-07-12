ЗМІ дізналися про плани Росії щодо диверсій та вбивств причетних до підтримки України

Західні спецслужби розкрили розроблені Росією плани вбивств, підпалів та інших диверсій в Європі проти компаній і людей, пов'язаних із підтримкою українських військових, до яких увійшов і гендиректор збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Європейська правда.

Про це агентству АР повідомив західний посадовець на умовах анонімності.

За словами джерела АР, плани Росії зокрема передбачали вербування злочинців в інших країнах для здійснення атак. Він уточнив, що один із таких планів був спрямований проти Паппергера.

Посадовець відмовився надати будь-які подробиці про інші дії Москви.

Як зазначає АР, європейські лідери на саміті НАТО у Вашингтоні цього тижня говорили про боротьбу з ескалацією гібридних атак, в яких вони звинувачують Росію та її союзників.

До них віднесли нещодавні пожежі на промислових і комерційних об'єктах у Литві, Польщі, Великій Британії, Німеччині та інших країнах, а також інспірований Мінськом і Москвою міграційний тиск.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також підтвердив, що в Альянсі ідентифікують масштабну скоординовану гібридну кампанію, яку Росія розпочала одночасно проти низки членів Альянсу.

У квітні німецька влада заарештувала двох громадян російсько-німецького походження за підозрою у підготовці диверсійних атак, у тому числі на військові об'єкти США, з метою підірвати військову підтримку України.

Раніше повідомлялось, що Німеччина забезпечила найвищий рівень захисту генеральному директору концерну Rheinmetall Арміну Паппергеру після того, як стало відомо про спробу Росії ліквідувати його.