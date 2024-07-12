НАТО запустило структуру для координації надання допомоги Україні

Лідери країн-членів НАТО на саміті у Вашингтоні ухвалили рішення про створення нової структури для координації надання допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Stern.

Зазначається, що НАТО створило структуру з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки - NSATU. Структура буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

"Метою цієї структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки" , - пояснили в Альянсі.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

"Згідно з міжнародним правом, NSATU не зробить НАТО стороною конфлікту. Вона підтримуватиме трансформацію сил оборони і безпеки України, що сприятиме її подальшій інтеграції в НАТО" , - сказано в повідомленні.

Що таке NSATU

Нова місія об'єднає діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, що надають Україні військову допомогу, включаючи засоби ППО, артилерію, винищувачі F-16, зброю та навчання.

Вона також координуватиме підготовку українських військових у країнах-союзниках та довгострокові двосторонні угоди про безпеку, підписані з Україною, як повідомили офіційні особи США і НАТО, що говорили анонімно через те, що деталі плану ще не були оголошені.

За словами чиновників, усі країни НАТО погодилися на створення місії, і про це буде оголошено на саміті.

Раніше допомогу Україні надавали окремі країни, приділяючи менше уваги її ефективності та задоволенню найнагальніших потреб Києва. Об'єднання допомоги та навчання під єдиним командуванням покликане зробити цей процес більш послідовним і впорядкованим, заявили обізнані офіційні особи.

Місія "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України" (NSATU) працюватиме над скороченням дублювання та ускладнень, пов'язаних із різними видами озброєнь, що надходять в Україну.