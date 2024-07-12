У Зеленського пояснили, що означає термін "удари вглиб Росії"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "удари вглиб Росії" означають не символічні поодинокі "удари заради ударів", а системне руйнування військової інфраструктури ворога, повідомляє Ділова столиця.

Про це він повідомив у Telegram.

"Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню й цивільних об'єктах України. Це також руйнація інфраструктури й забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів" , – йдеться у повідомленні.

Подоляк також розповів про "правильну стратегію ослаблення РФ". За його словами, воно має відбуватися за трьома напрямами: підвищення вартості війни, руйнування логістики і збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки й загальне скорочення ресурсності.

Як повідомлялось, заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт заявив, що Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.