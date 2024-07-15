Латвія заборонила в'їзд авто з білоруськими номерами

З вівторка, 16 липня, з 00:01 особам із зареєстрованими в Білорусі автомобілями заборонено в'їзд до Європейського Союзу через латвійсько-білоруські та латвійсько-російські пункти пропуску. Із посиланням на пресслужбу Служби державних доходів Латвії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Щоб знизити ризики обходу санкцій, Європейський Союз значною мірою привів санкції, запроваджені проти Білорусі, у відповідність до санкцій, запроваджених проти Росії, схваливши 8-й пакет санкцій проти Білорусі" , - йдеться в повідомленні.

Таким чином, тепер заборонено імпорт з Білорусі товарів, які дозволяють Білорусі диверсифікувати джерела доходів і тим самим брати участь у російській агресії проти України. Серед іншого, це стосується і легкових автомобілів.

Тому з метою забезпечення виконання санкцій ЄС з 16 липня Латвія забороняє в'їзд на територію країни на транспортних засобах, зареєстрованих у Білорусі.

Водночас наголошується, що заборона на в'їзд не поширюється на транспортні засоби, призначені для використання дипломатичними та консульськими представництвами, зокрема делегаціями, посольствами та місіями під час поїздок.