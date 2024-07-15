ДБР викрило командира судна ВМС, який вимагав з підлеглих хабарі за відгул на суходолі

Командир відділення на одному з суден ВМС України вимагав з підлеглих хабарі за надання дозволу на вихід на берег у вихідний. Військовому оголошено про підозру﻿. З посиланням на Державне бюро розслідувань, повідомляє Ділова столиця.

"Працівники ДБР повідомили про підозру командиру відділення на одному з суден ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. Для того, щоб піти у законний вихідний з судна, підлеглі мали сплатити йому 10 тис. гривень. За оперативними даними, так він міг заробляти на відгулах моряків не менше 150 тис. гривень в місяць" , — йдеться в повідомленні.

Командира було затримано 9 липня під час одержання чергової оплати у сумі $1 тис. доларів США, які передав йому підлеглий за можливість спускатися на берег протягом місяця.

Війсськовому повідомленно про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд взяв ййого під варту з можливіісттю внесення застави у 182 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.