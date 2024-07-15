Зеленський стверджує, що заява Буданова про наступ з півночі не так зрозуміли

Заяву Буданова про нібито наступ з півночі неправильно зрозуміли, найскладніша ситуація сьогодні на сході. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Дзеркало тижня.

Кілька днів тому глава ГУР МО Кирило Буданов, коментуючи загрозу нового російського наступу з півночі, заявив, що проблеми є, і вони мають тенденцію до загострення. Очевидно, ці слова викликали побоювання українців.

Але вже сьогодні президент Володимир Зеленський наголосив, що заяву неправильно зрозуміли, мовляв, розвідник мав на увазі, що наступ може бути, адже війна з РФ все ще триває.

Проте сам Зеленський вважає, що найважча ситуація на сході. За його словами, таку ж думку дотримується і головком Олександр Сирський.

"Ми вважаємо, що в Харківській області зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі" , - підкреслив він.