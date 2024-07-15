Monobank увійшов до списку найкращих фінтех-компаній світу

Американський телеканал CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista представив свій список "250 найкращих фінтех-компаній світу у 2024 році". Український Monobank увійшов до рейтингу вже другий рік поспіль і став єдиним необанком із нашої держави, повідомляє Ліга.net.

Цього року список включав вісім різних категорій: банківські рішення, альтернативні фінанси, бізнес-процеси, цифрові активи, фінансове планування, необанкінг, платежі та управління капіталом.

Аналітики досліджували як загальні ключові показники ефективності (частка 40% в оцінці), так і окремі категорії та сегменти (60% в оцінці). Для визначення 250 найкращих було проведено поглиблене дослідження 2000 компаній на основі 20 000 точок даних у період з березня до травня 2024 року.

Monobank посів 35-е місце у категорії необанкінгу. Перше місце в цьому сегменті - у сінгапурського Anext Bank, а вибором організаторів став бразильський Nubank. Останній має більше 100 млн. клієнтів, що робить його найбільшим за кількістю клієнтів.

З погляду країн із найбільшою кількістю провідних фінтех-компаній загалом, Сполучені Штати посідають перше місце зі 116 зареєстрованими компаніями. За США слідує Великобританія з 30 компаніями. На третьому місці Індія з 11 топовими фінтех-компаніями у світі.

Індія цього року обігнала Німеччину та Францію за часткою ринку провідних фінтех-компаній світу, що відображає величезне зростання впровадження цифрових технологій та виклик, яке країна кидає Китаю як світовому економічному центру, зазначають у дослідженні.