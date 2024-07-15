Україна отримає запрошення та членство в НАТО після завершення війни - Зеленський

Україна отримає запрошення та членство в НАТО відразу після закінчення війни﻿, 99% членів НАТО на стороні українців. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що членство України в НАТО залежатиме від ситуації на полі бою.

"Я не бачу, щоб нас кудись штовхали (до переговорів із РФ. - Ред.)" , - стверджує Зеленський.

"Чи достатньо нам допомагають? Для перемоги допомагають недостатньо, інакше ми вже перемогли б і втрат було б менше. Для того, щоб триматися - допомоги достатньо" , - додав глава держави.