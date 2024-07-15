Україна отримає запрошення та членство в НАТО після завершення війни - Зеленський
Україна отримає запрошення та членство в НАТО відразу після закінчення війни, 99% членів НАТО на стороні українців. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що членство України в НАТО залежатиме від ситуації на полі бою.
"Я не бачу, щоб нас кудись штовхали (до переговорів із РФ. - Ред.)", - стверджує Зеленський.
"Чи достатньо нам допомагають? Для перемоги допомагають недостатньо, інакше ми вже перемогли б і втрат було б менше. Для того, щоб триматися - допомоги достатньо", - додав глава держави.
"Україна отримає запрошення та членство в НАТО відразу після закінчення війни", - також заявив президент.