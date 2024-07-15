Іспанія передає нову партію танків Leopard 2 для України
Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої входять десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії, повідомляє Укрінформ.
"Розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної працездатності", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде поставлено українським військовим.
При цьому наголошується, що з новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків та планує підготувати ще одну партію у другій половині 2024 року.