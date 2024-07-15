Не вказав відпочинок на Мальдівах та купівлю фірми: У декларації нардепа виявили недостовірні дані

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації за 2021 рік народного депутата України Олександра Фельдмана виявило ознаки декларування неправдивих відомостей на суму понад 5,8 млн грн. З посиланням на дані НАЗК, повідомляє Українська правда.

Відомство не вказує ім'я нардепа, але на сайті НАЗК є інформація, що недостовірні відомості на суму понад 5,8 млн гривень виявили у декларації за 2021 рік народного депутата Олександра Фельдмана.

За даними агентства, нардеп не зазначив про фінансове зобов'язання, що виникло в результаті договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн гривень та не вказав разовий видаток 500 000 гривень в якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах.

Крім цього, в НАЗК виявили розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення наявних у нього зобов’язань на понад 400 тис. грн.

За результатами перевірки агентство з питань запобігання корупції склало обґрунтований висновок за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

"За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України" , — додають в НАЗК.