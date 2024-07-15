Грузинський президент оскаржила закон про "іноагентів" у Конституційному суді

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подала позов до Конституційного суду з вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського. Про це передає грузинський Перший канал, повідомляє Європейська правда.

Парламентський секретар грузинської президентки Георгій Мсхіладзе зазначив, що глава держави вперше звертається з позовом до Конституційного суду Грузії, оскільки закон про "іноагентів" є неконституційним.

"Він суперечить статті 78 Конституції Грузії. У позові оскаржується також низка норм закону, які порушують низку основних прав, гарантованих Конституцією. Цим позовом президентка вимагає призупинення дії зазначеного закону та його остаточного скасування" , – пояснив він.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", народний захисник Грузії Леван Іоселіані також заявив про намір подати позов до Конституційного суду, щоб оскаржити відповідність закону Конституції.

"Громадський захисник обов'язково буде задіяний у цьому процесі. Опрацьовуємо можливість узяти участь у перегляді – чи буде вона у формі висловлення думки "друга суду", чи в якійсь іншій формі" , – сказав він.

Подати схожі позови до Конституційного суду збираються й неурядові організації, різні ЗМІ, а також опозиційні депутати парламенту.