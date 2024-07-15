У Польщі затримали колишнього заступника міністра юстиції

Агентство національної безпеки (АНБ) Польщі у понеділок затримало у Варшаві колишнього заступника міністра юстиції Марчина Романовського, який працював на попередню польську владу. З посиланням на адвоката Романовського Бартоша Левандовського у соцмережі Х (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Романовський, який нині є депутатом Сейму від "Права і справедливості", був заступником міністра юстиції Польщі з 2019 по 2023 рік, а також уповноваженим тодішнього глави Мін'юсту Збігнєва Зьобро у справах Фонду справедливості з 2018 року.

"АНБ щойно затримало депутата польського Сейму Марчина Романовського за дорученням Національної прокуратури" , – написав адвокат депутата. Польська Національна прокуратура офіційно підтвердила затримання.

У п'ятницю Сейм Польщі дав згоду на зняття недоторканності з Романовського у зв'язку з розслідуванням скандалу навколо Фонду справедливості. Національна прокуратура хоче висунути 11 звинувачень у рамках цієї справи.

Йдеться про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості – спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Розслідування триває, зокрема, щодо перевищення повноважень та невиконання обов'язків колишніми посадовцями польського Мін'юсту, до обов'язків яких входило управління, розподіл та виплати коштів з Фонду.

У межах розслідування польські правоохоронці навесні провели обшуки у Романовського та ексміністра юстиції Польщі Зьобро.

Вони опинились серед посадовців попереднього уряду, яким зі зміною влади почали ставити запитання щодо їхньої роботи за правління "ПіС". Серед іншого, це скандал з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами, а також організація голосування поштою в розпал пандемії коронавірусу.