Удар по Охматдиту: У ГУР підтвердили передачу документів російським пілотом

Головне управління розвідки Міністерства оборони наразі не коментує інформацію про передачу ГУР службових документів одним із льотчиків РФ після ворожого удару по дитячій лікарні Охматдит 8 липня. Однак раніше розповсюджена інформація є дійсною. Про це заявив представник ГУР Євген Єрін в етері телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Наразі я не коментую цю подію та інформацію. Лише можу сказати, що інформація, яка була оприлюднена стосовно військових злочинців РФ, відповідає дійсності" , - підтвердив Єрін.

Представник ГУР додав, що будь-яка інформація про ворога є цінною.

"Те, як і коли її застосують - це вже інше питання. Але цінність інформації про офіцерів і керівництво ворога не підлягає сумніву" , - зауважив Єрін.

Раніше стало відомо, що російський льотчик з 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після удару по Охматдиту в Києві передав розвідці України документи про діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей стала лікарня Охматдит у Києві. У закладі загинуло двоє людей і 30 були поранені, серед них 10 дітей.

СБУ встановила, що росіяни атакували лікарню ракетою Х-101, було оприлюднено відео цієї атаки.