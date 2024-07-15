На Волині біля кордону з Білоруссю через грозу здетонували міни

В Шацькій громаді Волинської області на кордоні з Білоруссю під час грози здетонували мінні загородження﻿. Про це розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен, повідомляє Суспільне.

Скільки саме мін здетонували невідомо. На місці вибухів працюють військові. Постраждалих немає, вибухова хвиля частково пошкодила господарську споруду, яка була неподалік кордону. Детонація не зачепила основних автомобільних доріг, лише допоміжні та ґрунтові.

Довідково: за даними обласного гідрометеоцентру, 14 липня на території Волині було оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру і грозу.