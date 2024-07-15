Нардеп від ОПЗЖ постане перед судом за держзраду та колабораціонізм

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо народного депутата України від забороненої партії Опозиційна платформа – за життя, якого звинувачують у державній зраді. Посилаючись на дані ДБР, повідомляє Новое время.

У ДБР не зазначили, про кого саме йдеться, але описані обставини свідчать, що мова про Олександра Пономарьова.

У ДБР зазначили, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну нардеп поїхав до тимчасово окупованого Бердянська. Він почав співпрацювати з росіянами, щоб зберегти власні підприємства та статки, які знаходились на окупованій території, повідомили у відомстві.

За даними досудового розслідування, афілійовані з нардепом підприємства в окупованому Бердянську та Криму збували свою продукцію російським підприємствам. Вони також виготовляли зброю та броньовану техніку на замовлення оборонно-промислового комплексу РФ.

Як зазначили в ДБР, сам нардеп тривалий час залишався на окупованій території, де зустрічався з представниками держави-агресора Росії, її збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста. Депутат навіть отримував від них охорону, зауважили у відомстві.

Окрім цього, Пономарьов відвідував тимчасово окупований Крим та Росію. Згодом, як зазначили в ДБР, через комерційні суперечки з окупантами, нардеп вирішив повернутись на неокуповану частину України.

Пономарьова обвинувачують у держзраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111−1 ККУ). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

24 липня 2023 року Олександр Пономарьов отримав підозру в державній зраді за матеріалами Служби безпеки України та ДБР.

25 липня Пономарьова відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави.

Того ж дня проєкт Схеми опублікував скриншоти листування працівників ФСБ з Пономарьова. За даними Схем, упродовж весни-літа 2022 року нардеп підтримував зв’язок із двома працівниками ФСБ — із позивними Богун і Лис. Він домовлявся з ними про зустрічі в Бердянську та Криму і звітував про роботу своїх підприємств в окупації.