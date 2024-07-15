Справи Майдану: суд виніс ще один вирок експравоохоронцю

Колишнього правоохоронця, за вказівкою якого "беркутівці" перешкоджали діяльності народних депутатів України під час Революції Гідності, засудили до 8 років позбавлення волі заочно﻿. З посиланням на Офіс генпрокурора, повідомляє Ділова столиця.

"Суд визнав винним колишнього заступника начальника ГУ МВС України в місті Києві в організації вчинення підлеглими працівниками дій, які виходять за межі наданих повноважень, що супроводжувались насильством, а також організації невиконання законних вимог народних депутатів України та створення штучних перешкод у їх роботі. Його засуджено до 8 років позбавлення волі. А також позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, з позбавленням спеціального звання "полковник"" , — йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що 19 серпня 2013 року експравоохоронець мав на меті завадити народним депутатам України взяти участь в роботі сесії Київської міськради.

Перевищуючи свої повноваження, він надав свідомо незаконні вказівки підлеглим не допускати народних депутатів до приміщення, де було заплановано проведення сесії. При цьому правоохоронці могли застосовувати насильство.

На виконання цих вказівок працівники ПМОП "Беркут" ГУ МВС України в м. Києві, за безпосереднього керівництва засудженого, перебуваючи біля центрального входу КМДА, заблокували вхід до адміністративної будівлі, вишикувавшись у декілька ланцюгів.

Далі за допомогою спеціальних металевих конструкцій та спецзасобів правоохоронці почали відтісняти народних депутатів України та інших людей від проходу до будівлі, завдаючи при цьому потерпілим тілесних ушкоджень та фізичного болю.

У зв’язку із тривалим переховуванням обвинуваченого від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України і на території держави-агресора судовий розгляд щодо нього здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.