У вівторок графіки відключень будуть застосовувати протягом доби

За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 16 липня планують застосовувати з 00:00 до 24:00.﻿ З посиланням на ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

Як зазначають у повідомленні, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

За повідомленням "Укренерго", З 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.

Зазначається, що аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.