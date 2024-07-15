Литва на прохання України поверне платне навчання для українських студентів

Влада Литви з вересня перестане покривати витрати на навчання українських студентів — таке рішення прийнято через прохання України﻿. Про це пише LRT із посиланням на литовське Міністерство освіти, повідомляє Ділова столиця.

Студенти з України, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання. Але з вересня така можливість буде недоступною для нових студентів.

У відомстві наголосили, що всю допомогу українцям надають відповідно до потреб України. Тому литовська влада не хоче заохочувати "витік мізків" з країни.

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей час немає потреби переводити навчання в інші місця" , — додали у відомстві.

Тому, як уточнює LRT, з цього року українці, які отримали середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться тим же загальним правилам, що й громадяни Литви.

Попри таке рішення влади Литви, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів. Зокрема, це: