Литва на прохання України поверне платне навчання для українських студентів
Влада Литви з вересня перестане покривати витрати на навчання українських студентів — таке рішення прийнято через прохання України. Про це пише LRT із посиланням на литовське Міністерство освіти, повідомляє Ділова столиця.
Студенти з України, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання. Але з вересня така можливість буде недоступною для нових студентів.
У відомстві наголосили, що всю допомогу українцям надають відповідно до потреб України. Тому литовська влада не хоче заохочувати "витік мізків" з країни.
"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей час немає потреби переводити навчання в інші місця", — додали у відомстві.
Тому, як уточнює LRT, з цього року українці, які отримали середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться тим же загальним правилам, що й громадяни Литви.
Попри таке рішення влади Литви, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів. Зокрема, це:
- Вільнюський коледж;
- Вільнюський технічний університет імені Гедімінаса;
- Університет Вітаутаса Магнуса.