Прикордонники на Одещині затримали 27 "клієнтів" інструктора з Telegram

Біля кордону України та Молдови на Одещині затримали 27 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон за інструкцією з Telegram-каналу. Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України, повідомляє Новое время.

Як заявили в ДПСУ, чоловіки «за вказівкою адміна Telegram-каналу» їхали до місця збору самостійно — «потягом, таксі, а декого навіть підвозили жінки». Від місця збору вони пішки пішли до кордону з Придністровським регіоном Молдови, але прикордонники затримали їх в одному з сіл Подільського району. Адміністратор Telegram-каналу за «переправлення» ухилянтів мав отримати від 4 до 7 тисяч доларів.



На чоловіків склали протоколи про адмінпорушення за ч.2 ст.204−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справи направили до суду.