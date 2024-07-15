В окупованому Криму неподалік аеродрому Бельбек спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Криму вдень понеділка, 15 липня, було помічено стовб диму. Ймовірно, неподалік аеродрому "Бельбек" сталась пожежа.﻿ З посиланням на "Кримський вітер", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місця трава, чи "горить щось цікавіше". Водночас проросійські Telegram-канали заявляють, що в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.

Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа - там горить трава та сухі кущі.

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів завдавали ударів по аеродрому Бельбек у Криму, де дислокуються літаки російських окупантів.

У травні цього року на аеродромі лунали 15 травня. Тоді повідомлялось про влучання в російські винищувачі МіГ-31.

Варто зауважити, що удар трапився після того, як США передали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Росіяни скаржилися, що для атаки застосовували саме таке озброєння.