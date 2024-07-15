Україна виробляє найбільшу кількість САУ "Богдана" в Європі - Зеленський

Вітчизняний військово-промисловий комплекс активно працює над забезпеченням потреб української армії. Зокрема, зараз налагоджено виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана". Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що налагоджено роботу з виробництва далекобійної зброї. За словами Зеленського, на сьогодні українські підприємства з виробництва артилерійських систем виробляють більше озброєння, аніж інші європейські заводи.

"Виробляємо сьогодні дуже потужно САУ "Богдана". Я можу сказати, що із заводів у Європі з виробництва артилерійських систем виробляється найбільше нашим підприємством" , - наголосив президент.

Також глава держави згадав про вітчизняну далекобійну зброю. Він запевнив, що у цьому напрямі робота триває.