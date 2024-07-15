Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача.﻿﻿ Про це йдеться в указі №457/2024 на сайті Офісу президента, повідомляє Українська правда.

Згідно з документом, Президент увів до складу Ставки нещодавно призначених командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Олександра Трепака й начальника Управління державної охорони Олексія Морозова.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ставки Олександра Кубракова, Сергія Лупанчука та Сергія Рудя.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також 9 травня Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака. У той же день глава держави звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.