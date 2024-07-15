Суд закрив справу проти Трампа щодо секретних документів

Окружний суд штату Флорида закрив федеральну справу проти колишнього президента США Дональда Трампа, яка стосувалася зберігання секретних документів в його приватній резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді﻿. Суддя Ейлін Кеннон задовольнила відповідне клопотання Трампа. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

Рішення ухвалено на підставі того, що призначення Міністерством юстиції спеціального прокурора Джека Сміта порушує статтю Конституції США. Згідно з рішенням суду, призначення спецпрокурора у справі "узурпує" повноваження американського Конгресу.

В той же час, за словами Кеннон, спеціальний прокурор може знайти спосіб відновити справу.

Нагадаємо, Дональду Трампу висунули федеральні обвинувачення за 37 пунктами у справі про зберігання секретних документів США в його резиденції у Флориді. Згідно з обвинуваченнями, Трамп зберігав секретні документи в різних місцях маєтку, зокрема "в танцювальній залі, ванній кімнаті та душі, офісному приміщенні, своїй спальні та камері зберігання". В той же час Мар-а-Лаґо є також приватним гольф-клубом, в якому є сотні членів. В маєтку працювали понад 150 штатних, неповних і тимчасових працівників.