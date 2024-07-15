Витік інформації з НАБУ: Заступник директора Углава розповів про опитування
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава розповів, що пройшло опитування в рамках проведення службового розслідування щодо витоку інформації слідства з бюро. З посиланням на соцмережі Углави, повідомляє Українська правда.
"Хочу розставити крапки над "і", щоб уникнути маніпуляцій. Для найбільш повного та об'єктивного розслідування та відсутності звинувачень у мій бік щодо тиску на слідство, я самостійно подав заяву про усунення відразу після того, як з'явилася інформація про мою нібито причетність до зливу.
У НАБУ поширена практика використання дослідження за допомогою поліграфа, серед іншого для встановлення фактів, що мають значення.
Готовність і бажання проходження поліграфа я декларував перед посадовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження за "зливами інформації" стали відомі публічно.
Оскільки (а) мені не пропонували пройти дослідження з питань "зливу інформації" (А ЦЕ ОСНОВНЕ), (б) запропоноване проходження поліграфа з питань "тиску на детектива" мало проводитись фахівцями НАБУ, я вирішив пройти поліграф у незалежного фахівця, щоб уникнути звинувачень у заангажованості працівників НАБУ.
Дослідження проводилося як з питань "зливу інформації", так і з питань, що стосуються службового розслідування щодо "тиску на детектива" (цей висновок не публікувався, оскільки в ньому міститься прізвище детектива). Результат — ТИСК НЕ БУВ", - написав він.
Углава повідомляє, що результати обох досліджень він надав розслідуванню та заперечень це не викликало. Він також заявляє про інформаційну кампанію з метою його дискредитації.
Нагадаємо:
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава відсторонено від виконання повноважень за власною заявою.
- У середу 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки будинку у представника НАБУ у рамках розслідування про витік інформації у резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ на користь, зокрема, бізнесмена Юрія Голіка, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "великого будівництва".
- Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, аби самим розслідувати цю справу.
- 12 липня Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.