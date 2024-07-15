Витік інформації з НАБУ: Заступник директора Углава розповів про опитування

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава розповів, що пройшло опитування в рамках проведення службового розслідування щодо витоку інформації слідства з бюро. З посиланням на соцмережі Углави, повідомляє Українська правда.

"Хочу розставити крапки над "і", щоб уникнути маніпуляцій. Для найбільш повного та об'єктивного розслідування та відсутності звинувачень у мій бік щодо тиску на слідство, я самостійно подав заяву про усунення відразу після того, як з'явилася інформація про мою нібито причетність до зливу.

У НАБУ поширена практика використання дослідження за допомогою поліграфа, серед іншого для встановлення фактів, що мають значення.

Готовність і бажання проходження поліграфа я декларував перед посадовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження за "зливами інформації" стали відомі публічно.

Оскільки (а) мені не пропонували пройти дослідження з питань "зливу інформації" (А ЦЕ ОСНОВНЕ), (б) запропоноване проходження поліграфа з питань "тиску на детектива" мало проводитись фахівцями НАБУ, я вирішив пройти поліграф у незалежного фахівця, щоб уникнути звинувачень у заангажованості працівників НАБУ.

Дослідження проводилося як з питань "зливу інформації", так і з питань, що стосуються службового розслідування щодо "тиску на детектива" (цей висновок не публікувався, оскільки в ньому міститься прізвище детектива). Результат — ТИСК НЕ БУВ" , - написав він. ﻿

Углава повідомляє, що результати обох досліджень він надав розслідуванню та заперечень це не викликало. Він також заявляє про інформаційну кампанію з метою його дискредитації.

Нагадаємо: