У МОЗ повідомили, що лікарняні перевірятимуть медики з інших регіонів

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності для всіх громадян України буде проводитися із залученням уповноважених лікарів﻿. Про це поінформувала пресслужба відомства, повідомляє Ділова столиця.

"Відбір таких лікарів буде здійснюватися за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою ЕСОЗ" , – йдеться у повідомленні.

Відповідний проєкт закону погоджено урядом та може бути незабаром розглянутий у профільному комітеті Верховної Ради і на засіданні парламенту змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

"Новим рішенням пропонується скасувати прив'язку до конкретної території, де будуть відбуватися відповідні перевірки. "Норми про екстериторіальність та деперсоналізацію даних про пацієнта дозволять мінімізувати ризики при ухваленні рішення щодо обґрунтованості медичного висновку про тимчасову непрацездатність" , – вказує МОЗ.

Тобто лікар може не знати персональних даних щодо пацієнта та проводити відповідну перевірку як у регіоні, де проживає лікар-експерт, так і в іншому регіоні, оскільки дані, які перевіряє лікар, не міститимуть інформації про пацієнта для ідентифікації.